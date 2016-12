Mariano Hood, campeón de la Davis, a VSRadio: “Trabajar con Juan Martín del Potro es un placer”

Catriel.- Mariano Hood, subcapitán del equipo argentino que ganó la Copa Davis, habló en exclusiva con VSRadio sobre el título y la experiencia de la primera ensaladera para Argentina. El cipoleño, que está de recorrida por la región junto al capitán Daniel Orsanic, contó intimidades y sensaciones del equipo campeón. “Todavía estamos cayendo. Antes de la final (de la Davis) tratamos de aislarnos, porque todos nos pedían que la trajéramos. Hasta que se ganó. Desde ahí todo lo que vivimos fue increíble”.

Sobre el punto quiebre de la final ante Croacia cuando Juan Martín del Potro estaba 0-2 Hood seguía con la esperanzas intactas: “No pensé directamente en que podíamos perder, si lo veía muy difícil cuando Del Potro iba dos puntos abajo con Cilic que está en un momento increíble y estaba jugando de local. Cuando ganamos el tercer set, ahí me volvió la esperanza. Fue una película”, expresó. Hood también se refirió al afecto del mundo tenístico tras la consagración en suelo europeo. “Fue muy lindo ver jugadores muy importantes del mundo que nos felicitaron, mandaron mensajes a mí y al grupo. Todos sabían lo que representa la Davis para nosotros, teníamos hinchada extra por eso. Los españoles destacaron mucho eso”.

Juan Juan Martín Del Potro. “Trabajar con Del Potro es un placer, he aprendido mucho. Compartimos muchas cosas. Él es un jugador hiperprofesional, muy responsable y de perfil muy bajo, pese a que es una estrella. Siempre está a mil y no se guarda nada”. Y sostuvo que los sinsabores del pasado le sirvieron para afianzarse en esta final. “Él había perdido dos finales, ya tenía ese rodaje, y usó esa experiencia que tenía del pasado para que ciertas cosas no se repitan y para que podamos ser un verdadero equipo”, afirmó.

El sueño de la Davis. “No sé si me cambió la vida ganar la Davis (se ríe). Desde muy chico soñaba con esto. Me siento muy apreciado y muy querido. Es muy lindo estar en una playa en Brasil y que salgan argentinos de la nada a abrazarte y agradecerte”, contó desarrollando una anécdota personal que le tocó vivenciar. “Es el mejor recuerdo tenístico de mi vida ganar la Davis.

Es un sueño cumplido todo lo que pasó, haber compartido esta experiencia. Para 2017 seguimos (con Orsanic frente al equipo). Después de los festejos nos ponemos a pensar en Italia que es el 3 de febrero”, manifestó.

“Les agradezco mucho. Desde que ganamos la Davis en adelante no dormí por 3 días de la emoción. Hace poco volví del sur y las muestras de afecto de allá de la gente de Río Negro, Neuquén y de todo el Valle fue lo más grande. Muchísimas gracias”, concluyó el rionegrino.

Entrevista completa con Mariano Hood



