Mauro González sobre el 9A: “Estos resultados ya están marcando una tendencia”

Catriel.- El primer Convencional electo por el PJ, Mauro González, hizo un análisis de los resultados de la votación del pasado 9 de abril y sus consecuencias. Afirmó que el saldo final “fue positivo”, pese a sufrir “el ataque de algunos medios y la maquinaria oficialista”. También, entre otros temas que abordó, sostuvo que el 53% del padrón fue “un buen número de votantes” reflejado en las urnas. “Esto ya está marcado una tendencia”, remarcó.

El análisis de los resultados del 9A

“Creo que la mayoria de la gente votó por algo diferente al gobierno actual. Particularmente para nuestro partido fue más que favorable porque, pese a sufrir el ataque de algunos medios y la maquinaria oficialista, logramos convertirnos en la segunda fuerza. Y eso nos dio la posibilidad de conseguir cuatro Convencionales. Creo que el análisis es positivo”, comenzó su reflexión González.

Por otra parte criticó al Ejecutivo por no haber dado mayor difusión a la trascendencia de la Elección de Convencionales Constituyentes. “Es un error del oficialismo no haberle prestado más atención a la elección porque ellos tienen los medios, los recursos y la obligación como partido gobernante de hacerlo. De informar y hacerle saber a la gente. La gente no concurrió en gran número porque hubo una falta de comunicación desde el oficialismo”, aseguró.

Pero, señaló que de todas maneras la participación le pareció buen. “Yo discrepo con la visión de que fue poca gente. Yo he estado en otras elecciones y generalmente va el 65 o 70% (del padrón). Entonces que haya votado el 55% de la gente, sin que el gobierno haya difundido la importancia de la elección, es para tenerlo en consideración”, sostuvo.

¿Puede el 9A abrir la puerta de la Intendencia?

“Estos resultados ya están marcando una tendencia. El gobierno de turno está cometiendo errores que se los viene marcando la oposición hace tiempo y no se dan cuenta. Mucha gente no habla por miedo o porque dependen de la Municipalidad en algún aspecto. Pero se ve que cuando estuvieron solos en el cuarto oscuro, dejaron en claro lo que quieren. Obviamente puede ser un adelanto de la opinión que tiene la gente de la gestión de gobierno”, analizó.

“Obviamente son elecciones distintas. Estas fueron elecciones Convencionales. Nos eligió la gente y eso es algo importante porque participaron todos los partidos. El oficialismo hizo venir al gobernador, gastó mucho dinero, e incluso llevaron gente en traffics. Nos enteramos extraoficialmente, mientras estábamos en la elección, que empezaron a llevar gente en vehículos y a movilizar y así lograron la diferencia que hicieron. Ahora dicen que no le dieron importancia pero, si sacás la cuenta, todo cierra”, disparó.

La participación del 53% del padrón electoral

“Fue un buen número de votantes para ser una elección que es la primera vez que se hace en más de 25 años. Es para reformar la Constitución. Lamentablemente en Catriel no hay mucha cultura democrática. Pero repito, el oficialismo era el encargado de hacer llegar esa información a los votantes. Si no fue tanta gente a las urnas fue por eso”, concluyó.

Comments

comments