Nuevo ataque al colegio bachiller: Clases suspendidas

Catriel.- Durante este fin de semana largo el edificio del colegio bachiller nuevamente sufrió un ingreso no autorizado por personas que desparramaron el contenido de los matafuegos por toda la escuela. Se suspendieron las clases por toda la jornada de hoy (mañana y tarde).

El hecho fue confirmado por el director del CEM 21, Luis Rosales, quien conversó con VSNoticias. “Otra vez sufrimos lo mismo con los matafuegos. Al parecer quedó una ventana abierta y fue por ahí por donde se metieron, creemos que este lunes (01-05). Vaciaron los matafuegos en los pasillos, las aulas, se arruinaron papeles y documentos. Es todo un desastre”, se lamentó Rosales.

“Recién terminan de limpiar los pasillos las porteras, ahora hay que limpiar aula por aula y banco por banco porque desparramaron (el contenido) por todo el colegio. Estamos haciendo recuento de los matafuegos”, señaló. Por otra parte confirmó que los agresores no atacaron el kiosco del colegio. “Le pusieron rejas nuevas y más seguridad, por suerte. La verdad no se entiende el por qué, si uno pensara que sacan algún rédito económico por ahí se comprende que pueden buscar, pero con esto no sacan nada. Es todo un desastre, una pena”, sostuvo.

“Me preguntaron si eran chicos de la escuela, yo creo que no. Sospecho que fueron los mismos chicos de la otra vez que los tenemos más o menos identificados pero más que hablar con los padres no podemos hacer”, concluyó.

Por el incidente el CEM 21 no tuvo clases en el turno mañana y tampoco habrá durante la tarde.

