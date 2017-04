Obrist criticó a los hermanos Soria: “Me molesta que vengan solo a pegar”

Catriel.- El principal referente del ARI, Sergio Obrist, conversó con VSNoticias para dar su opinión sobre los resultados de las elecciones del pasado 9 de abril. Hizo una marcada autocrítica partidaria, pero aseguró estar feliz de estar en la discusión por la reforma de la Constitución Municipal; habló de los Convencionales de otros partidos, de la incidencia del resultado y también de la baja participación del electorado, del futuro de la Senadora Magdalena Odarda y criticó a los hermanos Soria del PJ. “Me molesta que vengan solo a pegar cuando tendrían que ponerse a disposición, no se puede vivir siempre en campaña”, disparó.

Análisis de la Elección de Convencionales

“Creo que el análisis es que a la gente del Movic, a pesar de haber ganado la elección, les sigue quedando un poco de lío sobre el tablero. Pero está bien, no es normal ganar siempre por el 70% de los votos. Por ahí en esta bajaron el handicap, pero igual han hecho una buena elección. Hay que decir que levantaron muchísimo los chicos del Peronismo y del Socialismo. Muchos se identificaron con el Socialismo, la izquierda está viviendo un momento de efervescencia”, analizó.

A la hora de hacer la autocrítica, no dudó. “Fue una mala elección nuestra y se habló puertas adentro”, reconoció. “Analizándolo fue un mal resultado para nosotros, pero tuvo un final feliz y entró uno de nosotros. Vamos a estar en el debate y eso es importante. Podría haber sido peor si hubiera sido otro método de calculo. Igual eramos conscientes de que faltó trabajo en la calle y en la campaña fuimos pocas personas participando, entonces por ese lado se preveía. Lo positivo es que se formó un grupo de trabajo y apareció gente que se desprende desde otros lugares y quiere trabajar con nosotros”, completó.

Javier Shus

“Es bueno saber que vamos a estar en la discusión de la reforma de la Constitución para los próximos 25 años. Javier (Shus) creo que es un tipo que nos puede llegar a ayudar a plantear y manejar algunas cuestiones desde el punto de vista legal. Va a ser nuestra vos dentro del debate más importante en los últimos años”, señaló.

Mauro González

“Me alegré mucho por él, soy amigo. Creo que el peronismo lo menospreció en su momento y la peleó muy solo. No le daban el respaldo completo del partido. Ahora están todos, obvio. Yo lo veía solo, tenemos muchas más coincidencias que diferencias, los temas que hablamos coincidíamos mucho. Está bueno el nuevo grupo de Convencionales y va a estar buena la nueva política que surja desde ese lugar”, expresó.

¿Incide este resultado de cara a 2019?

“Son diferentes elecciones. Los grupos de trabajo se empiezan a decantar y de esa manera cada uno sabe con quien trabajar. Pero no significa nada definitivo para Movic. Está bueno que sepan que no tienen todo agarrado, pero a partir de ahora ellos también se pueden re-estructurar. Es difícil supongo porque tienen intereses en juego dentro y hoy no tienen una figura fuerte que pueda continuar con línea de (Carlos) Johnston y sostener una imagen tan fuerte como la de él. Como les va a ir en la próxima elección depende de como usen la logística que ya tienen armada”, manifestó.

Por otra parte reconoció: “El Socialismo se movió mucho, son pibes agradables, frescos. Esta muy bueno lo que han hecho, completaron una gran elección. Creo que tanto Gisela Álvarez como Daniel (Delgado) pueden proyectar muy bien dentro del debate de la reforma y de cara al futuro también”.

¿A que se debió la baja participación en el 9A?

“Creo que es culpa de todo el arco político. Es una pena. Le hicimos el caldo gordo al Movic que trató de jugar con eso, con mantener un perfil bajo y no darle tanta trascendencia. Total iban a poder contar con la gente que pudieran trasladar y nosotros no difundimos la importancia de la elección como debería haber sido. Tampoco hubo muchas posibilidades. Desde los medios hubo pocos que explicaran de que se trataba la elección. Nosotros lo hicimos, estuvimos en algunas radios, usamos las redes sociales, pero se nota que no llegó demasiado”, reveló.

El futuro de Odarda y el oportunismo de los hermanos Soria

Obrist también habló sobre el futuro de la Senadora Nacional, Magdalena Odarda, quien se especula por estos días que está muy cerca de sumarse al gobernador Alberto Weretilneck y criticó a los hermanos Martín y María Emilia Soria. “Hablé con Magdalena y me dijo que no hay nada, que no se han sentado a hablar. No sé si la veo tan cercana al Gobernador, por ahí si me gustaría ver una alianza con Pesatti más adelante. Creo que podrían construir para bien”, analizó. Y por otra parte también criticó las formas políticas del Intendente de Roca y su hermana, la diputada nacional por RN del FpV, quienes visitaron Catriel durante la campaña. “Me molesta que vengan solo a pegar. Le pegan a Johnston, y si tienen razón está perfecto. Yo no lo defiendo; pero me parece que un diputado, un senador, o cualquier funcionario político que realmente quiera sumar tiene que ponerse a disposición del Intendente sea del partido que sea. No se puede estar permanentemente en campaña. No creo que a la gente le guste eso. Hay que aportar algo más que criticar por criticar”, indicó.

El rol de la Junta Electoral

Como tantos otros referentes políticos de la ciudad, Obrist adoptó una postura crítica con el desempeño de la Junta Electoral local. Aseguró que hubo irregularidades, propuso un principio de solución y hasta se animó a postular un candidato para sumarse al organismo en el futuro. Su opinión completa la vas a poder leer en el próximo número impreso de VientoSur Noticias que estará en la calle en los primeros días de mayo.

