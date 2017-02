Oliva sobre la reforma: “Ante tantos fracasos deberían dar marcha atrás, pero son testarudos”

El Secretario General de Unter Seccional Catriel, Julio Oliva, conversó en exclusiva desde Bariloche con VSNoticias sobre el plan de lucha que el gremio está llevando adelante contra la reforma del secundario en Río Negro. Confirmó la suspensión de la asamblea de hoy y convocó a los docentes a sumarse a la acción el próximo lunes 13 de febrero en Catriel.

El sindicalista relató que “hoy se vivieron horas intensas y complejas” cuando algunos docentes “azuzados por las mismas autoridades” quisieron tomar cargos. “Afortunadamente Unter con gran apoyo impidió el acceso de las autoridades, no de los compañeros, y no pudieron realizar la asamblea”.

“El lunes es en Catriel (la asamblea), pero ahí pareciera que va a ser más fácil porque la mayoría está en contra de la reforma educativa”, afirmó. Indicó también que si desde Educación insisten y hicieran designaciones de cargo “a dedo” se realizarán impugnaciones personales y desde el gremio contra las mismas.

Sobre el dictamen desfavorable de la Procuración de Río Negro referente al amparo que presentó Unter contra la reforma educativa opinó que “era de esperarse” porque “todas las autoridades están a favor del gobierno y en contra de las acciones de Unter”. “Era lo esperado, pero era una instancia que había que llevarla a cabo”, sostuvo.

“Todo lo que viene del gobierno (rionegrino) lo vemos venir porque está actuando en consonancia con el gobierno nacional, si también ya tiraron un techo del 17% para las paritarias, si es que las hay porque quieren sacarlo por decreto”, expresó Oliva.

“No está nada bien el asunto con el gobierno (de Río Negro). Ante tantos fracasos debería dar marcha atrás, pero son testarudos. Reconocieron el desfasaje del año pasado pero parece que no lo van a negociar este año. Si no hay acuerdo (por la reforma y por las paritarias), seguramente no va a haber inicio de clases”, adelantó. De todas formas, advirtió que eso será definido “por un Congreso de Unter” que se realizaría después de que finalice el bloque a todas las asambleas por toma de cargos en la provincia.

Unter ya impidió la toma de cargos en las asambleas realizadas en Los Menucos, Choele Choel, San Antonio y Bariloche (la de hoy). Hasta el jueves los docentes permanecerán en esta ciudad al efecto de continuar con la medida de lucha y luego se trasladarán el 10 de febrero a Ingeniero Jacobacci, el 13 a Catriel (CET N°7) y Campo Grande, para luego continuar en Allen (14-02), Cipolletti (15-02), Villa Regina (16-02), Roca (20-02) y Viedma (22-02).

Escuchá la entrevista con Julio Oliva

