Opinión: “Que la pared no te tape el cuadro”

*Por Elio Carrasco

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Están todos enardecidos, furiosamente indignados, por esos violentos “negros de mierda” que arruinaron la pared del Cabildo. Aunque ya lo hayan pintado. Aunque “el daño” sea reparable. Aunque el Cabildo no esté vivo y no esté desaparecido. Aunque eso no cambie la única verdad que se esconde detrás de tanto garabato mediático: hace treinta días que no sabemos dónde está Santiago Maldonado. Pero la noticia es otra. La noticia es que “ahora todo se politiza”, y sin darte cuenta, terminas repitiendo lo que quieren que digas ¿No te das cuenta que un par de pintadas valen más que una vida? ¿Que los actos de unos pocos no deslegitiman el reclamo de miles y miles que marcharon a lo largo y ancho de todo Argentina? ¿Que nadie te pide que pienses como yo, solo que no seas funcional al discurso que busca focalizar más en lo colateral que en lo principal? Si San Martín los viera quejándose por una pared… “Seamos libres que lo demás no importa nada”. Para ser libre, hay que estar. Hace 30 días que Santiago Maldonado no está. Esa es la noticia. Que aparezca y después discutimos lo que vos me digas. De los K, de la “utilización política”, de las paredes violentadas del Cabildo o incluso de esos insurrectos y violentos mapuches subversivos que solo pretenden traernos caos, terror y guerrilla. Mientras tanto, disculpame si no siento la misma empatía por todas esas cosas que por una vida. Son otras cuestiones las que me movilizan.

Los que reclamamos por Santiago Maldonado y su aparición con vida, somos los mismos que alzamos la voz por Jorge Julio López, Luciano Arruga (Buenos Aires), Iván Torres (Chubut), Sergio Ávalos (Neuquén) y Daniel Solano (Río Negro) -entre tantos otros- durante la década kirchnerista. Somos los que pedimos por Andrés Núñez y Miguel Bru y exigimos el esclarecimiento del crimen de José Luis Cabezas durante la época menemista. Somos los que, como vos, nos enojamos y mucho. Pero por diferentes causas. A vos te encoleriza que pinten una pared, que en 18 horas ya estaba arreglada. A nosotros, que cada 18 horas una mujer sea asesinada en Argentina mientras el presupuesto para políticas contra la violencia de género se reduce en 65 millones de pesos. Nos irrita de sobremanera que todos los años 300 mujeres mueran por abortos clandestinos mientras la legalización del aborto se niega y ni siquiera entra en la agenda de debate de las autoridades políticas (ni en la macrista, ni en la kirchnerista). Y lo venimos reclamando hace años.

Y aunque vos desprestigias la búsqueda de Santiago con chicanitas referidas a Nisman, me decís que todo eso “no tiene nada que ver”. Que lo que te molesta no es la pared, sino que te enojás porque “se puede reclamar sin violencia y sin romper”. Y está bien. Yo te digo Gendarmería puede hacer su trabajo sin que desaparezca Maldonado (o cualquiera que tengan a mano), que la Policía también podría haber garantizado seguridad en la movilización sin patear por la espalda a los que estaban filmando y que, si el Estado no hiciera la vista gorda a todo lo que te mencioné, no habría nada que romper. Porque las cosas estarían bien. Pero no es así. Hay injusticias todos los días. Y no puedo simplemente mirar para el costado, porque las violentas consecuencias (directas e indirectas) de toda esa indiferencia, se traducen en la pérdida de miles y miles de vidas. Entonces, todo tiene que ver con todo. Basta de indignación selectiva, marca registrada de nuestra argentinidad al palo, y empecemos a hacernos cargo. Porque darle la espalda a lo que pasa, nos hizo muchísimo daño en el pasado. Que hoy la pared no te tape el cuadro. Acá lo importante es saber: ¿Donde carajo está Santiago Maldonado?

Comments

comments