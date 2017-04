Opsur dará una charla sobre la planta de residuos peligrosos

Catriel.- El jueves a las 20 directivos de Opsur (Observatorio Petrolero Sur) brindará una charla en el centro comunitario del barrio Ciudad de Catriel para hablar sobre el proyecto de la planta de residuos especiales que se instalará dentro de los ejidos colindantes de Catriel. Será desde las 20 y abierta para todo público. El Observatorio está en contra de la instalación de plantas de este tipo y es un organismo no gubernamental que se encarga de fiscalizar aspectos de la industria petrolera.

En su página web, previo a la audiencia pública, publicaron una nota sobre Crexell y los objetivos que tiene la empresa que presentó el proyecto al gobierno de Río Negro. Actualmente está siendo analizado por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

“La mega planta que Crexell pretende instalar en Catriel busca ser acopiadora de los residuos de la provincia de Río Negro, especialmente de los generados por la explotación de hidrocarburos no convencionales con aplicación de la técnica de fractura hidráulica, más conocida como fracking. Allí se tratarían, según consta en el EIA, “residuos Industriales no Especiales, suelos contaminados con hidrocarburos, cutting, aguas con hidrocarburos, flowback, líquidos provenientes de perforaciones no convencionales y residuos semi-sólidos con hidrocarburos, comúnmente denominados ‘fondos de tanques’”. Además estaría habilitada para hacer la disposición final de los materiales tratados, y deja abierta la posibilidad de incorporar residuos de otras provincias.

Este proyecto ocuparía 300 hectáreas en el área de la meseta Bayo Mesa. Según el EIA, tendría un sector de tratamiento de residuos sólidos de 20 has. y otro de 100 has. destinado a suelos contaminados con hidrocarburos, dividido en tres subsectores: recepción y pretratamiento, biopilas y desorción térmica. También contempla un área de deshidratación de residuos semi-sólidos, que ocuparía 10 has., donde se almacenarían y procesarían lodos con hidrocarburos o fondos de tanques.

En tanto se destinarían 20 has. al sector de tratamiento de residuos líquidos especiales, y otras 60 has. al relleno de seguridad, donde se efectuaría la disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos. La puesta en marcha la planta generaría 37 puestos de trabajo, contando los especializados y calificados.

Comments

comments