Panamá Papers: Una off-shore de Macri sigue activa en Brasil

El Diputado Nacional Dario Martinez del FPV difundió un resumen de la causa conocida como “Panamá Papers” en la que denunció al Presidente Mauricio Macri. En la misma detalla algunos de los movimientos de las sociedades off-shore que están siendo investigadas y advirtió que “por falta de colaboración de organismos estatales” no se avanza más.

Según explicó “se presentó todo el entramado societario desde 1985 hasta el 2006, con los movimientos de ocho sociedades, que muestran la ruta de los 9,3 millones de Fleg a Socma y de allí a otras tres sociedades diferentes”. Y señaló: “L a ruta del dinero no termina. sigue y si no la hemos explicitado todavía, es por lo limitado de nuestro recurso humano y material que tenemos para esta tarea”. Además, aseguró que Fleg Trading Ltd “sigue activa” para el Registro de Comercio Público de Brasil y “no hay ninguna prueba de que los 9,3 millones sean el único movimiento de fondos que realizo. Sería ilógico pensar que esta sociedad se utilizó para este único acto y luego se desechó”.

“Me preocupa que el por fuera de las pruebas por mi presentadas, el Juez y el Fiscal de la causa han logrado avanzar muy poco por falta de colaboración de los organismos del Estado Nacional que fueron requeridos, como Cancillería, AFIP, UFI, OA, IGJ y otros” dijo el legislador por Neuquén.

Luego de la denuncia inicial, han habido nueve ampliaciones en la Causa 3899/16, caratulada “Macri, Mauricio s/ infracción artículo 303 del CP”, desde el 6 de abril del 2016 hasta la última el 1 de diciembre del mismo año.

INFORME DE DARIO MARTINEZ

1) 06-04-2016 DENUNCIA INICIAL

En mi carácter de Diputado Nacional, presento denuncia formal contra el Sr. Mauricio Macri por la presunta comisión del delito de lavado de dinero y/o evasión impositiva, por los hechos relatados en el diario La Nación en los días 3 y 4 de abril.

Páginas: 2

Fojas adjuntas: 4

2) 13-04-2016 KAGEMUSHA, DDJJ, GRINDETTI

Me presento, ampliando denuncia en tres temas: la información sobre Kagemusha S.A. que se mantendría activa a la fecha; la omisión de la declaración de ambas sociedades Fleg y Kagemusha en las DDJJ del Sr. Mauricio Macri; y la aparición del Sr. Néstor Grindetti como apoderado de la offshore Mercier Internacional.

Páginas: 4

Fojas adjuntas: 7

Pruebas: 1

3) 05-05-2016 SOCMA AMERICANA, SIDECO, KAGEMUSHA, FLEG, YACILEC, MACRI INVESTMENT GROUP, CLUSELLAS

Me presento ampliando sobre los siguientes temas:

SOCMA AMERICANA: se trata de la empresa “madre”, propietaria de casi la totalidad de sociedades que componen el Grupo Macri. Según testimonio de Franco Macri en “los primeros años del 2000”, habría transferido el 66% de su patrimonio, el grupo Socma y otras empresas a sus hijos.

SIDECO AMERICANA: esta S.A. sería un segundo escalón del Grupo, y de ella se desprenden un conjunto de más de 35 sociedades entre las de control total o asociadas.

KAGEMUSHA S.A.: acompaño contrato social de Kagemusha, constituida bajo legislación panameña, y analizo la tipología de este tipo de sociedades en las que el estado otorgante de su legalidad se excluye de realizar cualquier tipo de control sobre ellas, marcando las enormes diferencias con nuestra Ley de Sociedades 19550.

FLEG TRADING LTD: fue inscripta en el Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica de la República Federativa del Brasil (equivalente a nuestra IGJ) el 12 de diciembre de 2.002 con el N°05.456.410/0001-65, con domicilio en Nassau-Bahamas, y que al momento de la consulta 13-04-2016 figura “Activa” .

YACILEC: El Sr Presidente de la Nación vendió en el mes de febrero su posesión del paquete accionario de la empresa energética YACYLEC S.A., a la firma SIDECO AMERICANA S.A.. Supuestamente esta venta seria para no incurrir en incompatibilidad por tratarse de una empresa de servicios públicos. Pero además de ciertas incongruencias en los valores de venta, concluimos que se vendió a sí mismo en tanto él es accionista de la sociedad compradora.

MACRI INVESTMENT GROUP: Maurico Macri en su DDJJ 2014 declaraba ser accionista en esta sociedad por valor de 00 pesos. Esta sociedad aparece constituido en Londres; tenía hasta el 23 de diciembre de 2014 cuatro directores: Francisco Macri, Florencia Macri, Rodrigo y Franco Valladares Macri. El 23 de diciembre de 2014 renuncian los cuatro Directores de apellido Macri y toman el control de la SA dos empresas: FOXCHASE TRADING S.A. y GRESONI S.A. la primera panameña y la segunda uruguaya.

PABLO CLUSELLAS: según se desprende de la información provista por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ): “El Secretario Legal y Técnico de la Presidencia Dr Pablo Clusellas ofició de intermediario entre su estudio jurídico y Mossack Fonseca, la firma panameña especializada en crear sociedades offshore alrededor del mundo, un rol que ejerció durante diez años.

Páginas: 12

Fojas adjuntas: 17

Pruebas: 12

4) 17-05-2016 FLEG, PAGO FACIL BRASIL

Vengo a detallar los hechos que presumimos como una maniobra de lavado de dinero utilizando una red de sociedades pertenecientes al “Grupo Macri” creadas en nuestro país, en la República Federativa de Brasil y en la “guarida fiscal” de Bahamas, por un monto aproximado a los nueve millones trescientos mil dólares. Presento la trama de ocho sociedades y su historial y entramado desde 1985 al año 2006.

Páginas: 15

Fojas adjuntas: 64

Pruebas: 13

5) 01-06-2016 SOBRE OMISION DDJJ

Analizo su DDJJ presentada como Candidato a Presidente de la Republica, el 29 de septiembre del año 2015, con datos del ejercicio fiscal 2014. Y su historial de Declaraciones Juradas desde que asumió como Diputado Nacional en el 2005 hasta la fecha.

Desarrollo el análisis de incongruencias en 9 títulos: TERRENO o CAMPO EN TANDIL;”CHACRA” EN MALDONADO PUNTA DEL ESTE; DEPARTAMENTO DE LIBERTADOR Y CAVIA; ACCIONES SOCMA AMERICANA S.A ; ACCIONES DE MACRI INVESTMENT GROUP; ONCE SOCIEDADES CON VALUACIÓN 00; FLEG TRADING LTD y KAGEMUSHA S.A ;YACILEC; DEPÓSITOS EN DÓLARES EN BAHAMAS.

Páginas: 9

Fojas adjuntas: 62

Pruebas: 6

6) 23-08-2016 RUTA DEL DINERO FLEG-OWNERS

Vengo a presentar pruebas de lo que podría ser “la ruta del dinero”, de los 9,3 millones de dólares que recibe SOCMA AMERICANA S.A como parte de pago por el capital accionario de OWNERS. En fechas muy cercanas al 21-09-1998 (fecha de ingreso de FLEG en OWNERS), SOCMA AMERICANA S.A. destinó 3,4 millones de reales para capitalizar la empresa ITRON DO BRASIL LTDA, 1,8 millones de reales como aporte en PARTECH-UNNISA PARTICIPACOES LTDA y 5,3 millones de reales para constituir PARTECH LTDA.

Páginas: 6

Fojas adjuntas: 45

Pruebas: 3

7) 04-10-2016 ANALISIS PRUEBAS FRANCO MACRI

En esta ampliacion son motivo de análisis documentos generados por el Sr. Francisco Macri que lejos de abonar esta estrategia, suman evidencias de la calidad de Director y Accionista de FLEG TRADING LTD de Mauricio Macri.

Se analizan la nota presentada por Franco Macri ante el Juzgado Civil N° 4 y la documentación enviada a la Diputada Elisa Carrio

Páginas: 10

Fojas adjuntas: 21

Pruebas: 4

8) 20-10-2016 CERTIFICADO ORIGINAL KAGEMUSHA

Vengo a presentar documentación de la firma KAGEMUSHA SA emanada del REGISTRO PUBLICO DE PANAMA debidamente certificado por la autoridad de dicho Registro para que sean incorporadas a la Causa.

Páginas: 3

Fojas adjuntas: 6

9) 08-11-16 COMISION FUGA DE DIVISAS

Vengo a presentar informe y solicitar se requiera la apertura del archivo de a Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas de la HCD. Atento a que en dicho informe, en un listado de 520 empresas, que realizaron transferencias de fondos al exterior, consideradas “Fuga de Divisas”, aparecen cuatro que son objeto de investigación en esta Causa:

SOCMA INVERSORA SA 9.316.000 dólares YACYLEC SA 10.821.000 dólares SOCMA AMERICANA SA 6.415.314 dólares CORREO ARGENTINO SA 4.891.000 dólares SIDECO AMERICANA SACII y F 27.128.913 dólares TOTAL 5 EMPRESAS DEL GRUPO MACRI 58.572.227 dólares

Y es muy llamativa la suma de los 9,3 millones de dólares fugados por SOCMA INVERSORA SA, porque se trata de una suma similar a la que FLEG TRADING LTD ingresó a Brasil para comprar las acciones de OWNERS DO BRASIL.

Páginas: 5

Fojas adjuntas: 7

Prueba: 1

10) 01-02-2016 50 OFFSHORE Y CUENTAS MM

Vengo a incorporar a la causa elementos de prueba sobre cincuenta sociedades pertenecientes al Grupo Macri radicadas en distintos “paraísos fiscales”.

En 17 casos figura algún Macri en su Directorio; en los demás se trata de ex-funcionarios y empleados del grupo. Están radicadas en diferentes “paraísos fiscales”: 29 en Panamá; 3 en Hong Kong; 4 en Uruguay; 3 en el estado de Florida (Estados Unidos); 4 de Bahamas; 1 de Londres (Reino Unido); 1 de New York (Estados Unidos); 1 de Belice; 1 en Dubai; 2 Grand Cayman y 1 de Brithish Island. De 1976 a 1999 se constituyeron 20 sociedades; del 2000 al 2015 fueron 30, lo que habla de permanencia en el tiempo y una actividad muy intensa en los últimos diez años.

Acompañamos a la presente veinte certificados originales de sociedades expedidos en papel por el Registro Público de Panamá. Y en el resto documentación respaldatoria obtenida de distintas fuentes por internet.

Segundo, el reconocimiento de la cuenta en la Banca della Svizzera Italiana, NY perteneciente a Mauricio Macri desde la cual realizó dos giros, uno de u$s 9.145.000 y otro de u$s 45.660.000. La cuenta Nº2048080 en la entidad financiera Brown Brothers Harriman & Co, New York (“BBH”), perteneciente a International Bank and Trust Company Limited (“BM”); la cuenta No 3696­1153 en Citibank, New York (“Citibank NY”) perteneciente al Banco Medefín SA; cuenta de Sevel en Credit Lyonnais, NY; cuenta de Sevel en Banca Nazionale del Lavoro, NY ; y cuenta de Sevel en Credit Lyonnais, Panamá .

Comments

comments