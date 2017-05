Polémicas intimaciones de la convencional Torres por injurias y difamación

Catriel.- La convencional Adelaida Torres del Movic, envió varios oficios de carta documento a diferentes ciudadanos de la localidad argumentando “difamación” por una publicación que un grupo de vecinos autoconvocados, en contra de la iniciativa de basurero petrolero, posteó en la red social Facebook.

Las notificaciones comenzaron luego de haber perdido la presidencia de la Convención Constituyente en manos del pejotista Mauro González. Lo interesante de la decisión de la abogada es que no solo intimó a las personas responsables del perfil de Facebook, sino a muchas de las cuales compartieron el posteo. Lo que no está claro es cuál fue el método de selección para intimar a unos u a otros.

Torres intimó al menos seis personas por una publicación que sostenía que ella le facturaba al municipio por trabajos de escribanía y por una supuesta licitación. Esto se daba en el marco de la discusión entre oposición y oficialismo sobre si el trabajo de los convencionales debía ser remunerado o no.

Si bien el tono de la publicación que ya fue eliminada de la red social es fuerte, no escapa del todo a la realidad, ya que Torres le facturó al municipio en concepto de trabajo de escribanía y por unos trabajos en espacios verdes. No la suma que denunciaba en la publicación que rondaba los 80 mil pesos, el monto es mucho menor.

En el boletín oficial de octubre del 2015 hay un pago para la escribana de 3.500 pesos que “corresponde a los gastos y honorarios por los trabajos realizados durante el conflicto gremial cuyas medidas se llevaron a cabo en el Corralón municipal”. En noviembre del 2015 una factura de más de 20 mil pesos” por la mensura particular con unificación y fraccionamiento de Espacio Verde, Pasaje Peatonal”. Fue una contratación directa.

Ambos datos pueden chequearse en la página oficial del municipio donde se encuentran algunos de los boletines oficiales. Lamentablemente solo hay disponibles de mayo del 2015 a marzo del 2017, a pesar de las insistencias de poder tener acceso a esa información, este medio no ha podido obtenerlos por culpa de los trámites burocráticos, cuando se trata de una información que debe ser pública.

En el arco opositor creen que se trata de una medida “intimidatoria” y que responde a coartar la “libertad de expresión”. Es que las notificaciones no parecen ser enviadas al azar. Por ejemplo no hubo carta para la edil opositora Daniela Salzotto, que republicó el post que denuncia Torres pero si para un grupo de mujeres que pertenecen a la asamblea de autoconvocados en contra de la implementación del basurero petrolero.

En la lista también hay periodistas y personas relacionadas a convencionales de la oposición. Torres es abogada y bien sabe que una carta documento no tiene ningún valor jurídico, es un elemento de “amenaza” previo a iniciar acciones legales.

Una de las personas que recibió la carta fue Adriana Gordo, periodista de la FM Radio Ciudad y esposa del Mauro González, presidente de la convención. Días atrás se dio un hecho particular, que pinta de pie a cabeza la situación, González fue a saludar a Torres en el marco de la reunión de convención y la cabeza de lista del Movic le negó el saludo y le dijo “vos no me hablés que tu mujer me está difamando”, la frase fue chequeada por al menos tres fuentes que fueron testigos del desplante.

