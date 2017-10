Realizaron un allanamiento por drogas en Cuatro Esquinas

Catriel.- Hoy se realizó un allanamiento sobre calle Nicaragua con resultado positivo para la incautación de estupefacientes. Fue llevado adelante por la Policía local en conjunto con la fuerza de Toxicomanía de Cipolletti. No trascendió la cantidad de droga secuestrada.

Un cronista de este medio registró fortuitamente el momento en que se desarrollaba el operativo, que comenzó cerca de las 17 y se extendió hasta las 21 en el barrio de Cuatro Esquinas. El comisario Erik Henríquez confirmó que se secuestraron al menos dos tipos de estupefacientes, pero no pudo precisar la cantidad. “Se trabajó en conjunto con Toxicomanía de Cipolletti y secuestramos droga, pero por el momento no se puede confirmar la cantidad. El resultado fue positivo y no hay detenidos por el momento”, cerró.

