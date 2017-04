Rincón: Siguen los bloqueos petroleros y recién el martes habría diálogo

Rincón de los Sauces.- Los intentos por destrabar ayer los bloqueos a los yacimientos petroleros de la zona de Rincón no surtieron efecto y, mientras anoche los desocupados mantenían dos cortes, el conflicto podría extenderse hasta el martes cuando se prevé una reunión con las autoridades nacionales de los ministerios de Energía y del Interior.

Ayer fueron numerosas las gestiones realizadas en pos de poner fin al conflicto ya que si bien en la tarde del viernes la delegación neuquina del ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria, fue el mismo intendente de Rincón de los Sauces, Marcelo Rucci, quien advirtió que “están mandando una conciliación obligatoria con los desocupados, yo intento entenderlo pero no lo logro, si hace ocho meses que los echaron”.

El jefe comunal, que también es secretario administrativo del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, es quien encabeza las protestas en las que ayer se esperaba la presencia del titular del gremio, Guillermo Pereyra, pero hasta anoche se desconocía si acudió.

Las negociaciones pasaron por la órbita política y según se supo fue el mismo gobernador Omar Gutiérrez quien intervino en las gestiones por la reunión que el martes se realizará en Buenos Aires, y que podría poner fin al conflicto que se mide en millones de pesos de pérdidas, tanto para YPF como para la provincia en lo que hace a regalías.

Fuentes del gobierno detallaron que Gutiérrez mantuvo comunicaciones tanto con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, como con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quienes participarían de la reunión del martes.

El objetivo es que en la misma mesa no solo se sienten los representantes de las carteras nacionales, sino también las autoridades de YPF, los dos dirigentes del gremio –Rucci y Pereyra– y posiblemente se convoque al gobernador.

Es que si algo dejó entrever el conflicto desatado es una grieta dentro del gremio petrolero, ya que mientras Pereyra eludió los llamados de la prensa y no se acercó a los piquetes, Rucci reiteró las acusaciones contra YPF sobre armar “listas negras” con los trabajadores de las empresas de servicios que no pagaron y anticipó que de no resolverse el conflicto rápidamente “esto termina en un paro general”.

Entre la tarde del viernes y el mediodía de ayer los manifestantes liberaron varios de los cortes que afectaron a 14 yacimientos petroleros, pero se concentraron en dos locaciones nodales.

Uno de los cortes estaba anoche en la ruta 5 en el acceso al yacimiento Narambuena, y el otro sobre la ruta 6 en el acceso a Auca Mahuida, imposibilitando así el paso de equipos hacia varios yacimientos más.

A diferencia de lo ocurrido el viernes cuando los bloqueos se concentraban en El Orejano y Loma de La Lata, afectando la producción de gas, ayer esos yacimientos recuperaban lentamente la normalidad quedando como principal rama afectada la producción de petróleo y algo de gas asociado.

Es por esto que desde la empresa YPF se emitió un comunicado alertando que la planta refinadora de Luján de Cuyo, en Mendoza, estaba trabajando a apenas un 40% de su capacidad y esa situación pondría en riesgo el abastecimiento de combustibles a 14 provincias.

En tanto que las dotaciones de Gendarmería Nacional que fueron enviadas a la zona el viernes, continuaban anoche monitoreando de cerca los cortes.

Fuente: Rio Negro (VICTORIA TERZAGHI)

