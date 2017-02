Robo de armas: La policía sospechaba de un inquilino y recuperó lo sustraído

Catriel.- Luego de dos allanamientos efectivos de la Unidad Novena recuperaron un arsenal de armas que fueron sustraídas de un domicilio sobre la calle Polonia. La víctima del robo denunció el hecho el lunes por la tarde y luego de un operativo la policía logró recuperar todo lo robado. Además de una gran cantidad de armas y municiones el propietario denunció el faltante de una gran cantidad de herramientas y elementos de valor.

Desde la Unidad Novena se solicitó la orden de dos allanamientos al Juzgado de Instrucción N° 6 a cargo de Florencia Caruso que estuvo de guardia durante la feria judicial que finalizó hoy. Uno de los allanamientos se realizó en la misma dirección pero en otra unidad funcional que el propietario alquila. En uno de los tres departamentos se logró recuperar un parte del arsenal.

Sin embargo la parte más importante fue recuperada de una chacra en Villa el Manzano en la zona de San Isidro. El subcomisario Christian Vega le informó a VSNoticias que tras “algunas averiguaciones” dieron con esa chacra donde se encontraba el 80% de las armas que fueron sustraídas. Las requisas se realizaron ayer.

Por el momento la causa está caratulada como robo ya que el hecho ocurrió cuando no había personas en la vivienda. En el caso no hay detenidos pero el inquilino del departamento B de la calle Polonia al 54 está implicado en el hecho. Vega no descartó que haya otros imputados en la causa.

El único sospechoso hasta el momento está implicado por encubrimiento ya que todavía no se pudo demostrar que haya sido el autor material. “Eso está en materia de investigación” sentenció el subcomisario. Ayer el propietario de la vivienda hizo el reconocimiento de los objetivos que le fueron sustraídos.

