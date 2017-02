Salzotto cruzó a Germanier por la obra del nuevo Hospital

Catriel.- La legisladora municipal Daniela Salzotto (FpV) conversó con VSNoticias para hablar sobre los temas de actualidad política que conciernen a localidad. Explicó los objetivos del relevamiento que se está realizando en Lote 14 y Lote 15, analizó la crisis económica de la provincia, contó como se prepara el FpV para las convencionales constituyentes, criticó la demora en el inicio de la obra del Hospital y le respondió a la diputada provincial Viviana Germanier. “Me parece perfecto que dé explicaciones, porque en la provincia es nuestra referente, pero no quiere decir que tenga que ser obsecuente”, disparó.

Relevamientos en Lote 14 y Lote 15

Salzotto contó que desde hace algunos días se está realizando, en conjunto con referentes de ECOS Catriel, un relevamiento en ambos asentamientos y explicó con qué finalidad. “Es recabar datos certeros, ya que desde el municipio no se hacen relevamientos, y para que en el futuro los vecinos que habitan en estas zonas tengan la posibilidad de acceder a planes de viviendas de Nación apoyándose en estos estudios”, sostuvo.

“Los chicos del ECOS están realizando un gran trabajo de recorrido social y se están recabando datos importantes que tienen que ver con registros familiares, chequeo de condiciones básicas de vida, y también se podrá saber quienes poseen o no título de propiedad de los terrenos que habitan. Todos estos datos unidos a otros que se recolectan en base a la capacidad y experiencia de quienes están trabajando en esto, permitirá poder ayudar a los vecinos a que tengan acceso a mejores posibilidades de vida en el futuro”, amplió.

Si bien el relevamiento solo se está realizando en Lote 14 y 15, no descartó la posibilidad de que también se haga en barrio Preiss. “En otra etapa entrarían esos asentamientos, en los cuales la Municipalidad no realiza ningún tipo de relevamiento. Es un espacio en el cual estuve trabajando y habiendo entrado en contacto con los vecinos puedo decir que varios de ellos son nacidos acá y otros llevan ya varios años de residencia. Obviamente que estos estudios van a dejar más en evidencia el gran problema habitacional que sufrimos, pero va a servir para crear una política más acertada en el manejo de este tipo de situaciones y de barrios populares”, concluyó.

Las demoras en la obra del nuevo Hospital

La legisladora del FpV se quejó nuevamente por las demoras en el inicio de la construcción del nuevo Hospital prometido por el gobierno de la provincia de Rio Negro y aseguró que está organizando “una colecta de firmas” de vecinos que quieran sumarse al reclamo y adelanto que realizará una presentación judicial solicitando que se le de mayor celeridad a la obra.

“Para mí es importante lo del Hospital porque yo vengo de ahí, sé de primera mano las falencias y la falta de recursos técnicos y humanos que sufre nuestra localidad. Estoy buscando avales para hacer una presentación legal y que todo esto no quede en un incumplimiento más, por más que ciertos funcionarios quieran salir a contestarme a mí. No tienen que responderme a mí, sino al vecino de Catriel que pregunta todos los días que pasó con esa obra”, aseguró.

Sobre las palabras de la diputada provincial Viviana Germanier respondió: “Me parece buenísimo que pueda salir a dar explicaciones, porque es una referente y nuestra representante a nivel provincial, pero eso no quiere decir que tenga que ser obsecuente. No tiene que responderme a mí para defender al gobernador o nadie en particular. Lo que hay que hacer es pelear por los derechos de los vecinos de Catriel”.

Por otra parte indicó que “la semana que viene vamos a ubicar planillas en distintos lugares de la ciudad que vamos a ir avisando para solicitar la firma del vecino que quiera acompañar (el reclamo por el hospital) y después vamos a presentar un recurso de amparo por la construcción del hospital”. Y criticó tanto la demora en el inicio de las obras como la reiteración de promesas por parte del gobierno provincial. “Cuando se anunció que arrancaban las obras se hablaba de un plazo de 900 días, que serían 2 años y algunos meses. Entonces se supone que en un año y moneda más ya tendría que estar, pero todavía ni arranca”, remarcó.

“Sabemos del contexto económico que hay y lo difícil que debe ser, pero se trata de promesas hechas y que se deben cumplir. Es incontable la cantidad de veces que (Weretilneck) prometió la construcción y que anunció el inicio de las obras. Después salieron con reformulación de presupuesto, cuando se suponía que esta obra ya estaba presupuestada. Venimos de anuncio en anuncio y no arranca. La realidad no miente, hasta el momento no cumplieron. Ayer estuve en el lugar sacando fotos, solo han movido algunos carteles, pero nada más. Y no es solamente el hospital de Catriel, pasa también con el de Allen y con otras obras. Por eso insiste tanto con el endeudamiento”, criticó.

“Hace poco participé de una reunión partidaria con la presencia de diputados nacionales como (Martín) Doñate, María Emilia Soria y (Silvia) Horne y donde también estuvo Martín Soria. Ahí se analizó la situación actual de la provincia y este planteo de Weretilneck respecto al endeudamiento (el 6 de febrero se votará en sesión extraordinaria) para proyectar una aparente sustentación de la provincia en lo referido a obras y producción. Todos coincidieron -y adhiero- en que entre esas obras por las cuales se quiere endeudar, está nuestro hospital. Y sino que expliquen de dónde sale la plata, porque no está claro. Lo único cierto es que lo que prometió para Catriel lo ha incumplido”, cerró.

La crisis habitacional y laboral en Catriel

“Es increíble la necesidad de viviendas, mucha gente que reside hace tiempo en la localidad no tiene acceso a la vivienda. Hace años que presentan carpeta en el municipio, son de Catriel, pero no les dan lugar. Estamos trabajando con convicción importante en este tema, escuchando a los vecinos y tratando de darles una mano desde nuestro lugar”, afirmó.

“También hablé con las diputadas (Silvia) Horne y (María Emilia) Soria y se planteó la posibilidad de que a partir de todos los despidos que hay en nuestra localidad se pueda poder solicitar que a nivel Nación y provincia se decrete emergencia laboral del sector hidrocarburífero con epicentro en Catriel”, indicó.

Además sostuvo que se está trabajando paralelamente en “un proyecto productivo alternativo que tiene que ver con buscar otra actividad laboral y que permita generar otras salidas laborales diferentes al petróleo”. “Nos estamos juntando con ingenieros técnicos y otros profesionales para que cuando esté listo podamos dar una proyección”, explicó.

Convencionales constituyentes

“Estamos en una etapa donde próximamente vamos a poder definir a nivel local los candidatos y referentes que nos van a representar. Se trabajó constantemente en reuniones semanales y se convocó a todos los que son referentes del PJ porque, en un partido abierto, siempre hay pluralidad de ideas. Se trabajó en estudiar los artículos de la Constitución Municipal, las legislaciones que sirvieron de base, y ahora se van a proyectar a los candidatos. Es una instancia interna. Cada partido esta receptando listas y en los próximos días se hará presentación oficial a la Junta Electoral Municipal”, concluyó.

Comments

comments