Salzotto: “Utilizaron una fecha patria para hacer apología político-partidaria”

Catriel.- La edil opositora, Daniela Salzotto, dialogó con VSNoticias para manifestar su descontento con cuestiones protocolares y políticas vinculadas al acto oficial del 25 de Mayo que se realizó ayer en el SUM Municipal de nuestra localidad. La legisladora del FpV señaló que “se utilizó la oportunidad para hacer apología político-partidaria en una fecha patria” y apuntó contra el Intendente Carlos Johnston y la diputada provincial Viviana Germanier.

Salzotto señaló que sintió ofuscada por no poder participar como oradora y que le generó “un profundo disgusto” que quienes si lo hicieron “aprovecharan a hacer propaganda política”. También indicó que desde el oficialismo “no hubo ofrecimiento, ni invitación” alguna para que ella intervenga en una exposición oral durante el acto.

“Primero fue la diputada provincial quien intentó darnos “una lección de historia” sobre el respeto a la voluntad popular y otros temas que ella misma no respeta. Siempre habla de pluralismo ideológico, pero le recuerdo que trató de golpistas a los Convencionales. Esa postura es incoherente con su propio pensamiento. Luego el Intendente hizo una introducción trazando un paralelismo entre su gestión y la Junta del 25 de Mayo para pasar 40 minutos de discurso hablando de su propio gobierno, de las obras que él ha hecho y del Plan Castello. Convirtieron un acto patrio en uno netamente político-partidario, fue algo fuera de lugar”, espetó.

“Esto generó malestar no solo en mí, sino también en la gente que asistió que empezó a hablar en medio del discurso, porque fue excesivo. Los chicos de las escuelas estuvieron muchísimo tiempo parados esperando que finalice un acto partidario. Siempre pasa, los chicos se descomponen, he presentado notas a Marcelo Bustos por este tema incluso. Me molesta que se violente el espíritu de un acto patriótico con un circo político”, increpó.

“No se tiende. En sus discursos siempre hablan de ser solidarios, de la necesidad de unirnos y es lo que menos hacen. Yo fui al acto del Día de la Memoria, donde se criticó a los peronistas, después se criticó a los Convencionales. Y en este acto el Intendente habló de “gente que se oculta en las redes con prácticas oscuras y critican sin fundamento a este gobierno”, entiendo que les moleste pero no son cuestiones para plantear en actos oficiales.

“Hay que predicar con el ejemplo. Quiero que se deje de hacer campaña política y referencia a cuestiones que exceden a la temática de los actos. Ayer era un día importante para la comunidad, la patria somos todos, no un solo partido político. Yo cuando puedo participo, pero de esta manera resulta muy complicado”, concluyó.

