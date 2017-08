Se realizó el lanzamiento de tecnicaturas superiores

Catriel.- En el día de ayer se realizó el lanzamiento oficial de inicio a las carreras Tecnicatura en Niñez, Adolescencia y Familia, sumada a la de Enfermería, que se dictarán en el edificio de la Escuela Primaria N°241. El espacio educativo será llevado adelante por el Instituto de Sanidad Privado e ISSAG (Instituto Superior de Ciencias de la Salud y Gestión).

Tecnicatura Superior en Enfermería : inicio de clases 4 de agosto, se dicta en Escuela 241.

Tecnicatura Superior en Niñez, Adolescencia y Familia: inicio de clases 5 de agosto, se dicta en Escuela 241.

En el acto, que estuvo presidido por el Intendente Carlos Johnston, estuvieron presentes también la diputada provincial Viviana Germanier; el Coordinador de Consejo Escolar, Marcelo Bustos; la coordinadora de la Oficina de Empleo, Mónica Quiroz; la Directora del Instituto Superior de Ciencias de la Salud y Gestión, Carolina Merlo; la Secretaria General del ATSA R.N (Asociación de trabajadores de la Sanidad Argentina) y representante legal del Instituto, Gloria Ovejero; la Legisladora Municipal, Nancy González; la Sra. Directora de la Esc. 241, Elva Zarzur; el Delegado local de ATSA, Carlos Monsalve y representantes de la clínica Juan Domingo Perón.

En su alocución, el Intendente Johnston, manifestó las tareas que se vienen realizando en materia de capacitaciones para los catrielenses a los largo de estos casi 7 años en donde, desde el estado municipal, se han brindado una considerable cantidad de propuestas, hasta llegar a la posibilidad de contar en la ciudad con diferentes tecnicaturas, en este caso particular las de Enfermería y la de Niñez, Adolescencia y Familia, sumada a la capacitación de grado de Profesionalización en Enfermería, estas tres alternativas educativas vinculadas directamente al Instituto Superior de Ciencias de la Salud y Gestión.

Por otro lado resaltó la importancia de la adquisición de conocimiento de formación profesional “esto lo deben hacer pasito a pasito, para poder culminar con la carrera, no dejen que nadie se caiga y si lo hace acompañen a que se levante, porque estas son oportunidades que no todos tiene en la vida y nunca olviden lo importante que es instruirse y capacitarse. Además me regocija y alegra ver la cantidad de cursantes que veo hoy aquí, los felicito, aprovechen la oportunidad y les deseo muchos éxitos”.

A su vez el jefe comunal, agradeció a las autoridades del ISSAG por creer en la gestión y así poder contar en Catriel con la séptima sede del Instituto Superior de Ciencias de la Salud y Gestión.

Así mismo, adelantó que se está proyectando la construcción de un edificio destinado solo a capacitaciones y en donde se concentrarán todas las actividades de la Escuela de Oficios Municipal. Además sostuvo que, aunque lleve tiempo, Catriel debe lograr poder tener una universidad, más allá de que se debe tener la consideración desde la propia universidad que se desee establecer.

Por su parte, la Secretaria General de ATSA, Gloria Ovejero, agradeció y destacó la predisposición del Intendente y su equipo de trabajo, que se pusieron a disposición para que esto se haga realidad. “Desde el 2012 el Instituto comenzó con dos sedes, una en Bariloche y otra en Gral. Roca, hasta hoy se contaba con otras 4 más y Catriel por razones de distancia siempre quedaba relegada, es por eso que destaco la importancia que le dio y la labor del Sr. Intendente, dado que sin su acompañamiento hoy no estaríamos aquí” manifestó la Secretaria Gral. de ATSA.

En el mismo sentido, resaltó el trabajo que se está realizando desde ambas partes, para la ampliación de la oferta educativa prevista para el próximo año.

También hizo uso de la palabra Carolina Merlo, Directora de la Institución, quien además de los agradecimientos pertinentes, resaltó que lo que se lleva adelante no son cursos, sino carreras de validez Nacional con títulos habilitados al mismo nivel articularles con las licenciaturas, lo cual da mucha más relevancia a la implantación del Instituto en la ciudad, contando también con profesores profesionales y no idóneos y dada la seriedad de esta carrera ya se han inscripto estudiantes de la ciudad vecina de 25 de Mayo la Pampa y de Rincón de los Sauces (Nqn) .

Por su parte, la diputada provincial Viviana Germanier, hizo lo propio destacando el trabajo en equipo tanto del ejecutivo local como el Legislativo – mencionando también la labor de la legisladora Nancy González – y del personal de capacitación de nuestra localidad que se suman a los que vienen.

También la funcionaria provincial, manifestó que “más allá de que aquí hay gente que ya posee conocimiento y prácticas en el tema, es fundamental aprovechar esta oportunidad de capacitarse y formarse profesionalmente en lo que se ha elegido como sostén laboral de vida y por sobre todas las cosas, para que los catrielenses gocen de un mejor y más profesionalizado recurso Humano”.

Cabe destacar que el Instituto cuanta hasta el momento, en la localidad, con más de 70 alumnos y alumnas, quedando aun por el lapso de dos semanas, la posibilidad de sumar más ya que las inscripciones aún se encuentran abiertas.

Con este nuevo inicio de actividades, crece la oferta educativa para los catrielenses, que se desarrollan en el marco de las acciones que lleva adelante la Municipalidad de Catriel con el objetivo de brindar a la comunidad herramientas que amplíen sus posibilidades de ingreso al mercado laboral.

Fuente: Prensa Municipal.

