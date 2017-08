Se realizó en Cipolletti el primer juicio con el nuevo Código Procesal Penal

Hoy se desarrolló el primer juicio con el nuevo Código Procesal penal que se puso en vigencia ayer. La Justicia condenó a Víctor Retamal a dos meses de prisión efectiva por hurto, un día después del hecho. Con el viejo sistema el proceso podría haber tardado dos años.

El juez Guillermo Baquero Lazcano homologó el acuerdo entre las partes, el fiscal Martín Pezzetta y el Defensor Público Juan Pablo Piombo, en un juicio abreviado. En principio había un acuerdo por tres meses por robo simple, sin embargo el imputado si bien reconoció el hecho negó haber roto la vidriera de la joyería donde sustrajo elementos electrónicos. Ante este nuevo escenario y sin la posibilidad de la fiscalía de probar el hurto, aceptó el nuevo acuerdo con dos meses de prisión.

El hecho por el que fue condenado Retamal ocurrió en una joyería de Cinco Saltos, ubicada sobre la calle Roca a las 0.30 del martes. El condenado circulaba por el lugar con sus dos hijos y sustrajo elementos de electrónica. A varias cuadras del lugar fue detenido por efectivos policiales y demorado. El imputado tenía antecedentes firmes por tal motivo se procedió a una condena con prisión efectiva, de caso contrario se podía haber resuelto con una prisión condicional, excarcelable.

Otra resolución con probation

La otra audiencia de Formulación de Cargos que se desarrolló ayer terminó con una probation. Fue por un robo en una vivienda en Cipolletti. La jueza de garantías Sonia Martín resolvió la suspensión de juicio a prueba. El acusado debe pagar 800 pesos en dos cuotas, y por el plazo de un año, lo que dura la probation, debe cumplir con una serie de condiciones; entre ellas no acercarse al lugar del hecho y no cometer nuevos ilícitos. Si cumple con este arreglo no habrá juicio y no quedarán antecedentes.

El imputado goza este beneficio porque no tiene antecedentes es decir no tiene condenas firmes. En caso contrario hubiese tenido otra resolución. El hecho ocurrió el martes a las 2:15 cuando el acusado junto a otra persona ingresaron a un domicilio y robaron un televisor Led. El imputado fue interceptado a pocos metros del lugar y asistió a la audiencia de formulación de cargos en calidad de detenido.

