Shüs sobre la Elección de Convencionales: “No sé quien tuvo la culpa pero fue desprolijo”

Catriel.- El flamante Convencional del ARI, Javier Shus, que el pasado 9 de abril resultó electo conjuntamente con otras 14 personas para reformar la Constitución Municipal de Catriel en un plazo no mayor a 1 año, conversó mano a mano con VientoSur Noticias. Afirmó que el resultado final del 9A fue el mejor, analizó el rol de la Junta Electoral (material exclusivo del próximo número impreso de VientoSur Noticias), habló de posibles proyecciones a 2019 y evaluó otros matices de los comicios. Aseguró que propuso al PJ y al Socialismo hacer sesiones de Convencionales absolutamente públicas. “Espero que se pueda dar porque le daría mucha transparencia a todos los actos de los Convencionales”, sintetizó.

Los resultados de la elección de Convencionales Constituyentes

“Me pareció fantástico el resultado. Que entraran todos los partidos y que todas las ideas estuvieran representadas fue lo mejor. Es una elección distinta a lo acostumbrado en el plano político. Desde lo partidario, obviamente, hay un poco de descontento y es entendible porque se quería mantener el tercer lugar en posicionamiento pero en lo personal me pareció magnífico que se diera de esta manera”, afirmó.

“Estoy contento porque me llamó Mauro González y también Daniel Delgado y está buenísimo porque tenemos buena onda y se vislumbra que poder armar un gran grupo de trabajo para hacer algo positivo”, elogió a los cabeza de lista del PJ y del Partido Socialista.

“Tiré la idea, y hasta ahora los chicos me han dicho que sí, de hacer muchas sesiones en forma pública. Sobre todo cuando haya algo muy importante, pero no tan técnica. Por ejemplo la cuestión ecológica y medioambiental. Estaría bueno invitar alguna radio para transmitir en vivo y a chicos de las escuelas para que puedan interiorizarse y observar el proceso. Lo conversé con chicos del PJ y el Socialismo y me dijeron que sí. Espero que se pueda dar porque le daría mucha transparencia a todos los actos de los Convencionales”, señaló.

El peso específico de las Elección de Convencionales de cara a 2019

“Yo pienso que el resultado refleja lo que piensa la sociedad en este momento. Pero la gente muta, no le gusta siempre lo mismo. El resultado reveló la relación entre lo que ofrece la parte política y lo que el pueblo siente hoy en día. Indudablemente que marca un cambio. No sé si la propuesta de los políticos que se presenten va a ser la misma y lograr convencer de esa manera a la gente en el 2019, pero sí se evidencia un cambio en el pensamiento y el sentir de la gente”, analizó.

¿Puede emerger del trabajo de Convencional una figura política que se consagre como candidato a Intendente dentro de 2 años?

“Inmediatamente después de que terminó felicité, un poco en serio y un poco en broma, a los chicos del Justicialismo. Les dije que ahora les queda un excelente candidato para las próximas elecciones. Es lo que sentí en el momento. Creo que puede llegar a surgir una figura de los Convencionales de cara a 2019. Los mismos chicos del PJ me decían que lograron recuperar caudal de votos gracias a Mauro (González). A mí me parece genial para Catriel que en lo político haya alternativas y que participen muchos”, afirmó.

La participación del 53% del padrón en el 9A

“Para la trascendencia de esta elección creo que es muy poco y había mucha desinformación. Me pasó que un amigo de toda la vida se enteró cuando entró al cuarto oscuro de que yo estaba en la lista. Por ahí faltó eso, llegar a la gente. El índice fue bajo. Yo fui fiscal y eso se palpaba. Eran las tres de la tarde y estábamos en el 30% de participación. La consulta más común que tuve fue sobre qué se votaba y que función tenemos los Convencionales”, reveló.

“Hay que hacer una autocrítica respecto a por qué no pudimos llegar más a la gente. Partidariamente hicimos el mayor esfuerzo, por ahí no tenemos tantos recursos como otras fuerzas y eso se nota. Personalmente me recrimino que por problemas particulares no pude estar tanto en la campaña, en eso le agradezco a Sergio (Obrist) que ocupó muy bien mi lugar para tratar de llegar a la gente”, explicó.

“Uno lo podría esperar si se elegían otro tipo de cargos, pero esto que es alga elección es algo atípico y especial, hubiera estado lindo que participe más gente. Y ahí también, calculo, la proyección de cada partido hubiera sido diferente”, concluyó.

