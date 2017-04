Simionato sobre la reforma de la Constitución: “Hay Convencionales con correa”

Catriel.- El primer Convencional electo por la Unión Cívica Radical (UCR), Omar Simionato, dialogó con VSNoticias para hacer un análisis de los comicios del 9 de abril. Aseguró que el resultado en el proceso eleccionario para la UCR fue excelente y “me deja con el pecho en alto” porque “fue todo a pulmón”. Afirmó que el 9A y las elecciones de 2019 “no son cosas distintas” y ponderó la renovación del partido. Defendió que en el radicalismo “no hubo dinosaurios en la lista” y remarcó que, en otros partidos, hay “Convencionales con correa”. También criticó la tarea de la Junta Electoral, la participación del Ejecutivo y la intervención del Juzgado de Paz durante los comicios de Convencionales Constituyentes.

El análisis del resultado del 9A

“A mi el resultado de esta elección me deja con el pecho en alto porque lo hicimos todo a pulmón y sirvió. Quedó a la vista que este proceso que venimos realizando desde octubre dio sus resultados. Me llena de orgullo poder decirlo: en nuestra lista no había “dinosaurios”. Hubo que hacer una renovación que costó mucho. Si bien yo ocupé un cargo como abogado del municipio (en los años del radicalismo en el Ejecutivo), nunca participé desde un cargo electivo y mi compañera Elmás (Zarzur) tampoco”, explicó.

“Hubo quienes pensaban que íbamos a desangrar el partido, pero tenía que haber un cambio, y tenía que ser para mejor pensando en conciliar con el electorado de cara a futuro. Queremos y estamos haciendo las cosas bien, a diferencia por ejemplo de otras fuerzas, que están los primos, tíos, hijos y sobrinos. Acá no pasó eso. Ni tampoco lo que se ve en otros espacios, donde tenés a uno detrás de las cortinas digitando todo y manejando lo que pasa. Si te fijás, hay algunos Convencionales con correa”, disparó.

“Nuestra campaña fue menos que austera. Fue cero. Pusimos entre los afiliados. En el medio de la campaña no se puede decir. A nosotros nos apoyaron los referentes provinciales que son pocos y están en la misma que nosotros”, concluyó al respecto.

¿Incide el resultado de cara a 2019?

“Por supuesto que va a sentar un precedente. Todo lo analizamos y vemos que es un antecedente importante y el que no lo quiera ver es un iluso. Partamos de la base que el oficialismo, en el mismo panfleto que ellos repartían, tenían la cara de (Carlos) Johnston ¿Para qué, si él no participaba? Entonces, ¿esta elección y la que viene son dos cosas distintas? No. No son dos cosas distintas. Sino por qué no pusieron la cara de la cabeza de lista como si hicieron las otras fuerzas. El primero de la lista es el que tracciona para bien o para mal. Si bien hay un caudal de votos partidarios, hoy en día el voto es personalizado. Por eso es que surgen los ismos, como “macrismo” o el “kichnerismo”. El electorado argentino tiende a personificar mucho el voto en cada elección”, evaluó.

¿Más adelante se va a hacer un análisis puertas hacia adentro del partido?

“El análisis es ahora. Esto es un proceso, el armado de la lista lo fuimos construyendo. A mi la cosas apuradas y mal hechas no me gustan. Durante mucho tiempo como no me gustaron como se hacían las cosas me fui a mi casa. Ahora pasó lo mismo con otras personas dentro del partido y eso es parte del proceso. Esto empezó con una elección interna, con debates y discusiones que tienen que ser productivas. No fue que armamos la lista de un día para otro. Por eso hoy el análisis que hago es que esta formula que implementamos es buena y que este proceso tiene que continuar”, aseguró Simonato.

¿Fue mucha o poca la participación del electorado?

“Fue poca la participación. Pero la gente está muy escéptica con respecto al tema político. Esto escapa a la voluntad política. Hay un escepticismo general producto del cambio que hubo a nivel nacional que repercutió en todo. Había gente no sabía ni que votaba, estaba totalmente desinformada, y ahí creo que está la mayor cuota de escepticismo. Y no fue un tema de falta de difusión, porque hubo campañas masivas, sobre todo del oficialismo. Pero a la gente no le interesa, está como desencantada y escéptica con ciertas cuestiones. Hay que trabajar sobre eso, porque es responsabilidad de los políticos”, señaló.

El rol de la Junta Electoral en el 9A

Simionato criticó fuertemente el papel que desempeñó la Junta Electoral local en el desarrollo de los comicios, pero ese organismo no fue el único blanco de su incisivo análisis. También disparó muy fuerte contra el Ejecutivo por su participación en el proceso electoral y la intervención del Juzgado de Paz en un episodio ocurrido en una mesa de la escuela primaria N°241 donde desapareció una urna previo al comienzo de las votaciones. La opinión completa la vas a poder encontrar en la próxima edición impresa de VSNoticias.

Comments

comments