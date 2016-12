Soria a VSRadio: “No es la Argentina que esperábamos ni la que queremos”

La Diputada Nacional por Río Negro, María Emilia Soria, hizo un balance del 2016 en VSRadio; se refirió a la realidad argentina, al presente de la provincia y los objetivos para el año que viene. “Ha sido un año muy movido, el panorama es complejo. Nos tocó ser oposición al gobierno y esa fue la batalla que dimos en el Congreso, una batalla pesada, que me tomo con mucha pasión y muy profesional. Estamos viendo muchos despidos, desocupación. La canasta familiar navideña está un 45% más cara, no es la argentina que esperábamos ni que queremos. Hay muchas cosas para resolver. Vamos a seguir trabajando para darle solución a los rionegrinos”, indicó. La congresista del Frente para la Victoria criticó muy duro al gobernador Alberto Weretilneck, por la realidad económica de Río Negro. Reprobó la política de obra pública en la provincia, la subejecución del presupuesto y el endeudamiento. “Lo que más me preocupa son las demoras en cronogramas de pagos, como alguna vez ya lo tuvimos en nuestra historia. Esperemos no volver a esa época. En lo que va del año se llevamos 1950 millones de pesos en endeudamiento para pagar salario, claramente es la provincia que no está haciendo la obra pública. La provincia que prometió un hospital y un jardín en Catriel y no inició las obras. Lamentablemente el gobernador usa la misma receta de Mauricio Macri, endeudamiento y subejecución presupuestaria. Aspiramos a que cambie”, esgrimió.

