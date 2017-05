Talento Sudamericano: La familia Pereyra a la Selección Argentina

Catriel.- En el día de ayer los mellizos Manuela y Tobías Pereyra, junto con su padre Cristian, fueron convocados oficialmente a formar parte del Seleccionado Argentinos de Tenis de Mesa que disputará el Sudamericano de la especialidad del 17 al 21 de mayo en Asunción del Paraguay. En unos días vas a poder leer una nota especial al respecto en VS Impreso.

Cristian Pereyra fue convocado para ser el nuevo director técnico del Seleccionado Nacional Sub-11 de Tenis de Mesa, en el que tendrá, junto con otros técnicos, alrededor de 20 jóvenes a cargo.

En el caso de Manu, múltiple campeona nacional, es convocada por tercera vez, ya que en el 2016 participó con solo 9 años del Sudamericano y del Latino Americano que se disputó en Lima (Perú). La pequeña catrielense hace historia en este deporte ya que con solo 9 años se gano su primera convocatoria. Fue y es / CAMPEONA Provincial 2014, 2015, 2016 y 2017 en diferentes categorías, CAMPEONA NACIONAL 2015 y 2016, aún falta jugar 2017 y está Primera en el Ranking de Sub 11 y Sub 13, además de marchar 6ta en Sub 15. En el 2017 participó en :

Gran Prix de Mendoza (Alvear) CAMPEONA en sub 11 y 3er Puesto en sub 13

CAMPEONA del 1er Selectivo para integrar la Selección Argentina.

Gran Prix de Córdoba (Villa Carlos Paz) CAMPEONA en sub 11 y CAMPEONA en sub 13.

Gran Prix de Rio Negro (San Carlos de Bariloche) CAMPEONA en sub 15.

Challenger de San Luis (Villa Mercedes) Sub CAMPEONA en Sub 13, Sub CAMPEONA en Sub 15, Sub CAMPEONA en Mayores.

En el caso de Tobías, es su primera experiencia internacional, actualmente ocupa el primer lugar en el Ranking en Sub 11 y 9no en Sub 13. También fue y es CAMPEÓN Provincial 2014, 2015, 2016 y 2017.

En el 2017 participo en diferentes torneos nacionales obteniendo estos resultados :

Gran Prix Mendoza (Alvear) 4tos de final en sub 11 y 16 avos en Sub 13

Gran Prix Cordoba (Villa Carlos Paz ) 3er Puesto en sub 11.

Gran Prix Rio Negro (San Carlos de Bariloche) Sub CAMPEON en Sub 11 y CAMPEON en Sub 13.

Challenger de San Luis (Villa Mercedes) CAMPEÓN en Sub 11 y 8vo de final en Sub 13.

