Talía Bobadilla sobre la Elección de Convencionales: “Pusieron una caja de zapatos de urna”

Catriel.- La segunda Convencional electa por el PJ, Talia Bobadilla, conversó en exclusiva con VSNoticias y brindó su opinión sobre el resultado las elecciones del 9A, le respondió al oficialismo, analizó el rol de la Junta Electoral -material exclusivo de la próxima revista de VSur Noticias- y señaló que hubo poca participación del electorado por la desinformación y por “el enojo de la gente” con el gobierno “por esta forma de hacer política”.

Los resultados del 9A

“La elección tuvo un saldo muy positivo. El objetivo central nuestro era poder meter cuatro representantes, y en general, que estuvieran todas las fuerzas representadas. Y así se dio por suerte”, expresó Bobadilla.

El análisis del oficialismo

“En cuestiones porcentuales puede ser que el oficialismo haya tenido más votos, pero ellos no analizan el contexto político actual. La gente, en gran parte, no fue a votar porque está enojada con el modo en que están desarrollando la gestión de gobierno. Y también hay gente que seguía mucho al Movic y hoy está enojada por lo mismo, que descubrió que hay otras propuestas, que hay alternativas a ese discurso oficialista básico y repetitivo que presentan ellos. La gente supo ver que había otras posibilidades para elegir y eso fue lo que pasó. Se vio en los resultados”, analizó.

Incide el resultado de cara a las elecciones de 2019

“Son cuestiones distintas. No me atrevería a decir que tiene que ver con 2019 porque pueden pasar muchas cosas de acá a dos años. Obvio que a nosotros el resultado nos impulsa. Y si creo que puede llegar a marcar una referencia del momento en cuanto a que es lo que pretende el electorado hoy para los gobiernos que vienen. Quizás el punto de inflexión mas notorio fue lo del basurero petrolero, la negativa del Intendente a escuchar al pueblo en esa cuestión determinó también un poco lo que vino después. Ese tipo de actitudes a la gente no le gustan y no las va a tolerar mucho más”, remarcó.

¿Hubo poca o mucha participación?

“Y la vedad que no esperábamos mucha. Si bien se trató de difundir la mayor cantidad de información, hubo mucha gente a la que no le llegó. Y eso es culpa de todas las fuerzas. Había mucha gente que estaba convencida de que eran internas o que no eran obligatorias. La falta de participación tiene que ver, para mí, con el desconocimiento de la elección y las propuestas, pero con el enojo de la gente también. Venimos de un proceso muy duro, un cambio que ilusionó a todos después de 20 años de un gobierno que se manejó como quiso, y resulta que ahora empezamos de nuevo a dar pasos para atrás. No podemos volver a lo mismo. Eso es otra arista que hace que la gente se sienta desganada, que no crea y no quiera participar”.

El rol de la Junta Electoral

“Pusieron una caja de zapatos de urna prácticamente”, fue una de las frases más estridentes que expresó Bobadilla sobre el desempeño de la Junta Electoral. Además señaló que hubo varias irregularidades e hizo hincapié en que falló la planificación y la ejecución de los comicios en determinados aspectos. El desarrollo completo de este punto lo vas a poder encontrar en la próxima edición impresa de VSur Noticias (mayo).

