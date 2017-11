Ticket to Ride se trajo el Jockey Club para Catriel

El tordillo catrielense Ticket to Ride se impuso en el clásico Jockey Club de Neuquén, una de las pruebas centrales que se disputaron este domingo 12 de noviembre en el circo hípico neuquino. En la otra prueba principal, el Clásico Carlos Pellegrini, edición numero XXIX, De Colección, otro caballo de la ciudad fue 3ro.

Ticket to Ride es un hijo de Footstepinthesand propiedad de la familia Serer y fue llevado a la victoria por el piloto brasileño Maicon Lima en un registro de 1’30´´ apenas pasado, para recorrer los 1500 metros de una de las pruebas que mayores bolsas otorga en la región.

El pingo local no estaba en los papeles de la cátedra para semejante triunfo, pero desde la suelta se adueñó de la delantera marcando su ritmo y decidido a quedarse con el clásico. En el primer codo se le apareo el zaino local Don Roger y recorrieron a la par todo el opuesto con parciales interesantes para la distancia. Ticket to Ride se despegó al entrar al codo y comenzó a ser asediado por otro local, el potrillo Pegazo que venia con ínfulas de pasar de largo. Los dos ejemplares entraron a la recta final y parecía que la carrera se quedaba en Neuquén, sobre todo por que en el caballo neuquino iba apilado nada menos que José Ricardo Méndez, el Messi de las fustas del sur argentino; el “Corto” le pidió el resto a su montado que pareció quebrar al tordillo en el palo de los 300, pero Lima no se inmutó, le juntó las riendas al catrielense, le dio dos gritos, lo “peino” un par de veces y lo hizo volver a la punta. Los últimos 200 metros fueron corridos ante el delirio de 5 mil personas que observaban el tremendo match cabeza a cabeza, con el resto de los competidores lejos de participar. Aguantó el veterano de 7 años y la dupla argentino- brasileña llegó primero al disco con medio pescuezo de ventaja en un carreron inolvidable, que sería prolegómeno de otra gran definición, 40 minutos después en el Pellegrini.

Tornillo, como lo apodan en su Stud es entrenado por Rodrigo Serer, quien esta haciendo sus primeras armas en la profesión y con unas pocas carreras “en el lomo” salió de perdedor ni más ni menos que en una de las pruebas de mayor jerarquía en la región. Ni bien su caballo cruzó la sentencia desato un gran festejo junto a sus familiares y allegados en medio de una gran emoción. “No lo puedo creer, me gustaba mucho la carrera pero ni en mi mejor sueño podía imaginar esto, todavía no lo puedo creer, este es un caballo increíble, pero todavía no caigo en lo que paso” le contó a Viento Sur Noticias el joven entrenador y agregó “ este triunfo es para mi papá Rubén que no quiso vender el caballo y confió en mí que recién estoy arrancando en esta profesión, nos decían que estábamos locos por correr semejante carrera y mira lo que pasó”.

Ahí cerca, pero menos eufórico, Maicon Lima escuchaba y agradecía con respeto todos los saludos pero casi sin inmutarse; “le tenía fe al tordillo en distancias mayores por eso me alegré que me lo vuelvan a dar a pesar de haber perdido dos carreras con él en menos tiro” le explicó a este medio el jockey y sobre el desarrollo de la carrera narró “ el caballo hizo todo fácil y bien, salió a tomar la punta y yo lo dejé hacer, vine agarradito todo el trayecto y recién cuando me igualaron en la recta le aflojé un poco las riendas y lo exigí un poco y de ahí se vino solo, el otro venia cerca pero no parecía tener más resto”.

Ticket to Ride lleva el nombre de una canción de los Beatles y ayer se llevó un triunfo que para sus allegados será tan inolvidable como lo es el cuarteto de Liverpool.

Comments

comments