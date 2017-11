Tragedia en el Carod: Aplicarán un criterio de oportunidad y no habrá juicio

Catriel.- A casi un año de la tragedia del barrio Carod en la cual perdió la vida el operario de la empresa Rimsol, Mauro Malmoria, mientras realizaba tareas en una cámara de gas, la Fiscalía confirmó que está muy cerca la aplicación de un criterio de oportunidad que evitará el juicio. Se trata de una alternativa de resolución de conflicto que debe estar acordado por las partes y luego ser homologado por un Juez.

Esta alternativa evita el juicio al igual que cualquier antecedente penal para el imputado. Desde el Ministerio Público Fiscal aseguraron que ya hay un arreglo en relación a la víctima fatal y a otros dos operarios que sufrieron una severa intoxicación pero que sobrevivieron. Resta ubicar a uno de los trabajadores para terminar con la negociación y poder sellar un acuerdo. No trascendió cuál será el resarcimiento económico para la familia ni quién se hará cargo del mismo. La Fiscalía imputó al capataz de la obra Claudio Varreto quien quedará desligado de cualquier responsabilidad si se homologa el acuerdo.

Si bien la Fiscalía preveía la posibilidad de imputar a otros actores, recordemos que en la órbita de la investigación se encontraba el municipio de Catriel y la empresa Aguas Rionegrinas (ARSA) ya que las tareas que realizaban los operarios se encuadraban en un convenio entre el municipio y Rimsol para la reparación de la red con la supervisión de ARSA, extrañamente no se indagó a ningún funcionario de Poder Ejecutivo ni de la empresa provincial.

El joven que aquel 19 de noviembre tenía 22 años se desvaneció producto de la inhalación de un gas tóxico. Otros tres compañeros sufrieron intoxicación pero al no estar tan expuestos como Malmoria, sobrevivieron.

La cuadrilla a cargo de Claudio Varreto trabajaba a unos cuatro metros de profundidad en un tramo de la red cloacal de Catriel, sobre la calle Córdoba, en el barrio Carod. Dos de las víctimas declararon en su momento que Varreto los había contratado de forma irregular. También se solicitó información al municipio sobre el contrato, pero no hubo avances sobre otros actores involucrados. A pesar que se constató que no cumplían con las medidas de seguridad correspondientes para realizar ese trabajo y que estaban fuera del horario reglamentario no hubo más imputaciones.

