Weretilneck: “En 25 días inician las obras del nuevo Hospital de Catriel”

Catriel.- Durante el Acto Oficial por el festejo del 117º Aniversario de Catriel y el Día de la Bandera, el Gobernador Alberto Weretilneck realizó varios anuncios importantes y agradeció al Intendente Carlos Johnston.

“Creo que exagera un poco”, dijo con una sonrisa el Gobernador Weretilneck en referencia a los elogios que recibió de parte del mandatario municipal en su discurso. “Hemos trabajado muy bien juntos y seguiremos mejorando este vínculo. Quiero agradecer la presencia de todos los catrielenses hoy aquí”, agregó.

Recordó que el 28 de junio Río Negro cumplirá un nuevo aniversario y sostuvo que “durante mucho tiempo los catrielenses se han sentido olvidados, marginados, no escuchados y desprotegidos por parte de la provincia”. “Durante mucho tiempo tuvieron que salir a las calles y a la ruta para exigir que se devuelva un poco de todo lo que Catriel siempre le ha dado a Río Negro a través del gas y el petróleo. Creo que lo que hemos hecho conjuntamente con el Intendente es la síntesis de este Catriel de hoy, que ya no está olvidado, ni marginado y que pertenece y es protagonista del Río Negro de hoy. Nunca hay destino ni futuro cuando no se sabe a donde ir. Si hay algo para destacar de esta gestión de Carlos Johnston es que le dio el proyecto de ciudad que no tuvo nunca y esa personalidad de defender sus intereses como no lo había hecho nunca. Estamos llevando cabo un proyecto de ciudad enmarcado en un proyecto de provincia, donde Catriel lidera el nordeste de la región en esta iniciativa.

Se habló mucho tiempo sobre por qué las obras que iban a otros lugares de la provincia no venían a Catriel. Hoy estamos aquí firmando el contrato con la empresa Mocciola para que dentro de 20 o 25 días se inicien las obras del nuevo Hospital de Catriel, que junto con el de Allen serán los dos más grandes de la provincia de Río Negro.

Además aseguró que “estamos por iniciar las obras de las Escuelas 204 y 195, un reclamo histórico de los catrielenes durante muchísimo tiempo”. Indicó que seguirán “trabajando para que Peñas Blancas y Valle Verde también tengan el lugar que merecen”. Para finalizar sostuvo que siente “el compromiso de devolverle a Catriel todo lo que la provincia le sacó durante tanto tiempo a esta querida ciudad sin dejar de hacer las cosas de todos los días. Feliz cumpleaños y gracias por estar aquí”, concluyó.

