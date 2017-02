Weretilneck: si no hay arreglo con los gremios el 17% sale por decreto

El gobernador de Rio Negro Alberto Weretilneck manifestó, en recientes declaraciones, que el 17% de aumento anual es el número máximo al que podrán aspirar los trabajadores de la provincia para el corriente año.

El gobernador estuvo sobre el fin de la semana en San Carlos de Bariloche y fue terminante con su posición acerca de los aumentos solicitados por las agremiaciones que responden por los trabajadores estatales: “La propuesta salarial tiene que ver con la inflación esperada para este año que está entre el 17 y el 19 por ciento”dijo el gobernador

La cifra de la inflación está en duda según diferentes consultores pero solo la estimación del gobierno nacional habla de 17%. Sin embargo ese es el número elegido por la mayoría de los gobernadores para negociar los salarios con los trabajadores. En este sentido María Eugenia Vidal desde la provincia de Buenos Aires marcó el camino con las negociaciones iniciadas en diciembre con un techo de 17%.

Fuera de las estimaciones gubernamentales, el resto de los consultados estiman la inflación en un 24% de mínima mientras que la mayoría de la oposición se para en un 42% para 2017. Con este escenario los gremios estatales iniciaran las negociaciones que se prevén muy difíciles. En Rio Negro, el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar ya aviso que resistirán el ajuste previsto por el gobernador y que lucharán por salarios que no corran detrás de la inflación; instó además al gobernador y sus funcionarios a que se bajen los sueldos para predicar con el ejemplo.

Weretilneck se mostro firme al declarar que “si rechazan de plano la propuesta de aumento fijada por el gobierno, el incremento del 17% se firmará por decreto” en referencia a los gremios. Además comento que en la provincia no habrá ajuste sino que todas las medidas están destinadas a ahorrar y suprimir gastos que se pueden evitar como suprimir horas extras o guardias que se puedan evitar, que los docentes no hagan suplencias que se puedan evitar y no incorporar personal entre otras cosas.

El gobernador arrojó el guante, veremos de qué manera lo recogen los gremios

