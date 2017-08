Weretilneck sobre el rechazo social a la planta nuclear: “Me ha llegado su mensaje”

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, comunicó a través de un video subido al canal de comunicación oficial los motivos por los cuales decidió rechazar la instalación de una planta nuclear en territorio provincial. La máxima autoridad regional reconoció que “desde que en mayo empezamos a analizar esta posibilidad han habido miles de voces que se han manifestado por la negativa” y “muy pocas por la afirmativa”. A su vez, aseguró, la decisión comunicada formalmente por un escrito enviado a Nación es de carácter “indeclinable”.

“No ha habido ámbito de la vida provincial donde no se haya discutido este tema y siempre dije que la central nuclear se iba a instalar, siempre y cuando, hubiera aceptación social: evidentemente no la ha habido”, manifestó.

“Quiero que sepan que me ha llegado su mensaje y que ese mensaje que me dieron de distintas y variadas formas, de que el rionegrino no estaba de acuerdo con que tengamos una central nuclear en la Patagonia lo he entendido, lo he aceptado, y en virtud de su opinión he tomado esta decisión”, cerró el mandatario provincial.

