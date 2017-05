Y el auto se queda en Catriel

Hubo que esperar que fallaran tres sorteos consecutivos, los números no estaban vendidos, para que el locutor dijera “ocho mil ochocientos treintaycuatrooooooo”, hubo que esperar que las damas de la comisión del Club Hípico Cipriano Catriel buscaran entre los talonarios y entonces si, por fin hubo un ganador; el presentador anunció que el auto se quedaba en Catriel, que el ganador era Eduardo Marcos con domicilio en calle Jujuy de nuestra ciudad y que el vendedor había sido Luis Cerda. Recién ahí las más de 500 personas que se habían quedado hasta las 20 horas comenzaron a marcharse lentamente, mascullando la bronca de no haber sido los afortunados en el juego (será que están bien en el amor?), cuando ya la oscuridad reinaba en la pista que horas antes había sido el escenario donde se llevó a cabo la prueba hípica más importante de la ciudad de Catriel.

“yo siempre compro números, es la única forma que tengo de colaborar con las instituciones, me gusta ayudar al hípico porque en la comisión hay todos muchachos serios y trabajadores” nos cuenta Eduardo en su taller metalúrgico de calle Jujuy. “tengo 57 años y nunca me había sacado ningún premio” agrega. Doli, su esposa, muy conocida por su oficio de peluquera, nos cuenta “eran poco mas de las 20 cuando nos llamó el muchacho que le vendió el numero a Eduardo para contarnos la noticia“.

Viento Sur visitó a la pareja en su domicilio y compartió la emoción que todavía los embarga. Los dos a la vez cuentan cómo fue ese primero de mayo. “Yo estaba haciendo una encomienda para llevar a la terminal cuando llamaron, era el que vendió el numero, estaba muy emocionado, mi marido no quería creer que se había sacado el auto, no caía” cuenta Doli. Al mismo tiempo Eduardo relata “ como a las 5 de la tarde fuimos a dar una vuelta para el lado de la YPF buscando una perra que se nos perdió y pasamos cerca del Hípico, Doli quería ir pero era un mundo de gente, yo le dije que no vayamos total algún viejo se iba a sacar el auto”

El domingo por la noche se realizó en el Casino del Rio un evento organizado por el Hípico Cipriano Catriel donde se entregaron los mandiles de las pollas de potrillos y el Gran Clásico y además se sortearon las huellas. Doli y Eduardo fueron testigos circunstanciales del tradicional acontecimiento puesto que habían salido a pasar un rato diferente en la casa de juegos. “Me crucé con Luis (Cerda, el vendedor del numero) y le dije: mañana por ser el día del trabajador me tenes que hacer ganar el auto, nos reíamos los dos” rememora Eduardo.

Tras recibir la noticia la pareja tomó rumbo hacia el Acceso Sur en busca del premio “Eduardo no quería ir, no caía, pensaba que era una broma de Luis” nos dice Doli. Mientras Eduardo explica que “no podíamos llegar, éramos los únicos que queríamos entrar al hípico, el resto de las personas se querían ir, y eran muchos, cuando conseguimos llegar me crucé algunos conocidos que me felicitaban por haberme ganado el auto y ahí me di cuenta que era verdad“.

La pareja sigue emocionada relatando pormenores y contando la cantidad de gente que los saludó y se congratuló con ellos por el premio obtenido; mientras, el cronista de Viento Sur, que fue precisamente el encargado de anunciar que había un ganador pues hizo las veces de presentador durante el sorteo de los premios les contaba la otra parte: los números que salieron y no habían sido vendidos, la expectativa de la gente, el coro que cantaba “no se vendió” ante cada nuevo número que salía del bolillero y la seriedad de la comisión organizadora que continuó con el sorteo hasta que hubo un ganador.

“Yo lo quería vender pero mi familia quiere que me lo quede” dice Eduardo. “Ahora podemos hacer el viaje que venimos postergando” se ilusiona Doli. Mientras tanto siguen llegando conocidos y curiosos a saludar al matrimonio y a ver de cerca el Fiat 0km que se queda en Catriel

